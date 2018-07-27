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14:58 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале браконьер случайно застрелил прохожего

Березовский суд вынес приговор в отношении четверых мужчин, которые признаны виновными в незаконной охоте, а один из них также признан виновным в смерти случайного прохожего, сообщили Накануне в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что братья Иван и Сергей Сазоновы из поселка Монетный вместе со своими знакомыми из Екатеринбурга Андреем Кадниковым и Евгением Князевым в сентябре 2017 г. незаконно охотились на лосей.

При себе мужчины имели охотничьи ружья и собаку. По дороге к дому, в лесном массиве, охотники услышали шум и заметили в кустах силуэт. Иван Сазонов находился тогда в алкогольном опьянении, он выстрелил в сторону шума, решив, что там животное. В результате выстрела погиб местный житель — пуля попала в сердце.

Суд назначил Ивану Сазонову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься охотой на срок 3 года, Андрею Кадникову — 1 год, Евгению Князеву — штраф в размере 150 тыс. руб., Сергею Сазонову — штраф в размере 120 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии области о возмещении ущерба в размере 121,5 тыс. руб., причиненного в результате незаконной охоты.

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