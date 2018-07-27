На Среднем Урале браконьер случайно застрелил прохожего

Суд установил, что братья Иван и Сергей Сазоновы из поселка Монетный вместе со своими знакомыми из Екатеринбурга Андреем Кадниковым и Евгением Князевым в сентябре 2017 г. незаконно охотились на лосей.

При себе мужчины имели охотничьи ружья и собаку. По дороге к дому, в лесном массиве, охотники услышали шум и заметили в кустах силуэт. Иван Сазонов находился тогда в алкогольном опьянении, он выстрелил в сторону шума, решив, что там животное. В результате выстрела погиб местный житель — пуля попала в сердце.

Суд назначил Ивану Сазонову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься охотой на срок 3 года, Андрею Кадникову — 1 год, Евгению Князеву — штраф в размере 150 тыс. руб., Сергею Сазонову — штраф в размере 120 тыс. руб.