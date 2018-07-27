Учителя-мучители: в Самарканде арестовали директора спецшколы № 64

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Самаркандский городской суд по уголовным делам арестовал директора спецшколы, в которой избивали учеников, сообщает РИА Новости.

Шухрата Садинова подозревают в истязании учащихся специализированного заведения для мальчиков и превышении должностных полномочий. Генеральная прокуратура и Министерство народного образования проводит проверку, возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось о систематическом избиении учеников школы № 64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования. Садинова задержали 24 июля.