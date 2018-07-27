Убийцам воронежского пенсионера дали 18 и 9 лет колонии

Областной суд вынес приговор 19-летнему и 28-летнему воронежцам, обвиняемым в убийстве 76-летнего Юрия Паринова. 2 марта 2017 года молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, договорились напасть на своего знакомого. С этой целью они приехали в Железнодорожный район и, угрожая предметом, напоминающим пистолет, потребовали у пенсионера отдать им деньги. Последний отказал преступникам, и те начали бить несчастного по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Оставив бездыханное тело, приятели обыскали дом убитого и нашли 700 рублей.

— Приговором Воронежского областного суда от 25 июля 2018 года обвиняемых признали виновными в совершении разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, совершённого с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а одного из них также, — в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, лицу, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.