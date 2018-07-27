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17:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде пропал корреспондент «АиФ» Сергей Грачев

Сергей Грачев перестал выходить на связь в субботу, 21 июля.

Источник: Аргументы и факты

Корреспондент Издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Юрьевич Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели в субботу, 21 июля, выходящим из гостиницы «Шератон», после этого Грачев не выходил на связь, телефон отключен.

Сергею 38 лет, рост 181 сантиметр, вес 85 килограммов, телосложение среднее. Последний раз его видели одетым в похожую на джинсовую рубашку и серые штаны с карманами. Особые приметы: шрам в нижней части позвоночника, на левой ягодице родинка размером с двухрублевую монету, похожая на пятиконечную звезду.

Просим всех, кто обладает информацией о Сергее Грачеве позвонить по телефону: +7 831 268−45−02 или 112. Мы будем благодарны каждому, кто поможет нам в поисках коллеги.

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