В Нижнем Новгороде пропал корреспондент «АиФ» Сергей Грачев

Источник: Аргументы и факты

Корреспондент Издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Юрьевич Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели в субботу, 21 июля, выходящим из гостиницы «Шератон», после этого Грачев не выходил на связь, телефон отключен.

Сергею 38 лет, рост 181 сантиметр, вес 85 килограммов, телосложение среднее. Последний раз его видели одетым в похожую на джинсовую рубашку и серые штаны с карманами. Особые приметы: шрам в нижней части позвоночника, на левой ягодице родинка размером с двухрублевую монету, похожая на пятиконечную звезду.