В Казани девушка заявила о похищении автомобиля, который ранее продала

По информации ведомства, жительница Казани обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в 2016 году возле дома по улице Чуйкова неизвестный путем обмана похитил у нее автомобиль «БМВ». Сумма ущерба составила 850 тыс. рублей.

Однако в ходе следствия было установлено, что она продала машину 40-летнему местному жителю.