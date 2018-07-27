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16:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани девушка заявила о похищении автомобиля, который ранее продала

В Казани 29-летнюю девушку подозревают в заведомо ложном сообщении о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, жительница Казани обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в 2016 году возле дома по улице Чуйкова неизвестный путем обмана похитил у нее автомобиль «БМВ». Сумма ущерба составила 850 тыс. рублей.

Однако в ходе следствия было установлено, что она продала машину 40-летнему местному жителю.

 — В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении девушки. Ей грозит до двух лет лишения свободы, — добавили в МВД.

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