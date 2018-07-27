Рыба в Ижоре умерла от недостатка кислорода: жара и дожди сделали свое «грязное «дело

Росприроднадзор рассказал, что причиной мора биологических ресурсов в реке Усть-Ижора стало недостаточное количество кислорода в воде. Такие результаты предоставила проведенная экспертиза. Сотрудники ведомства по Северо-Западному региону изучили вопрос экологической проблемы в Колпинском районе, о которой сообщили местные жители.

Специалисты отметили, что вода все же чистая, без загрязнений. В ней не видны следы сброса мусорных стоков или пленки от нефтепродуктов. Эксперты из ГУП «Водоканала» отметили, что недостаточно кислорода было только на месте слияния Большой Ижорки и Ижоры. Та зафиксирован уровень вещества около двух мг на литр воды. Норма составляет 7−8 мг на литр. Причиной изменения среды послужила непрекращающаяся жара и отсутствие дождей. Данные об итогах анализа переданы в Федеральное агентство по рыболовству.