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15:43 (мск), источник: Piter.tv

Рыба в Ижоре умерла от недостатка кислорода: жара и дожди сделали свое «грязное «дело

Росприроднадзор раскрыл причину массовой гибели рыб в Колпинском районе.

Источник: Piter.tv

Росприроднадзор рассказал, что причиной мора биологических ресурсов в реке Усть-Ижора стало недостаточное количество кислорода в воде. Такие результаты предоставила проведенная экспертиза. Сотрудники ведомства по Северо-Западному региону изучили вопрос экологической проблемы в Колпинском районе, о которой сообщили местные жители.

Специалисты отметили, что вода все же чистая, без загрязнений. В ней не видны следы сброса мусорных стоков или пленки от нефтепродуктов. Эксперты из ГУП «Водоканала» отметили, что недостаточно кислорода было только на месте слияния Большой Ижорки и Ижоры. Та зафиксирован уровень вещества около двух мг на литр воды. Норма составляет 7−8 мг на литр. Причиной изменения среды послужила непрекращающаяся жара и отсутствие дождей. Данные об итогах анализа переданы в Федеральное агентство по рыболовству.

Напомним, что гибель рыбы произошла на днях в реке Ижора.

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