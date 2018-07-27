Пять человек погибли в ДТП в Жанаозене

Источник: Kazinform

Столкновение автомобилей Lexus и BMW, как сообщили в ведомстве, произошло на автодороге в микрорайоне «Самал» примерно в 04.30 вчера.

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«В результате погибли пять человек. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы"2, — сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Журналисты связались с родственником одной из погибшей в ДТП.

«В каждой машине находилось по три человека. Столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля Lexus пытался проехать на красный свет. Водитель BMW был доставлен в тяжелом состоянии в больницу», — рассказал родственник погибшей 22-летней девушки.