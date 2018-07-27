Пять человек погибли в ДТП в Жанаозене
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В
Столкновение автомобилей Lexus и BMW, как сообщили в ведомстве, произошло на автодороге в микрорайоне «Самал» примерно в 04.30 вчера.
«В результате погибли пять человек. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы"2, — сообщили в
Журналисты связались с родственником одной из погибшей в ДТП.
«В каждой машине находилось по три человека. Столкновение произошло
Один пострадавший, как ранее сообщили в больнице Жанаозена, находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. В каком автомобиле находился пострадавший мужчина, незвестно.