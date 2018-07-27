Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во Львове проводница поезда дала отпор националисту
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Рената Литвинова отмечает день рождения дочки
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Рената Литвинова отмечает день рождения дочки
Принц Джордж стал меньше играть со своей сестрой Шарлоттой
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу при посадке
Иосиф Кобзон госпитализирован
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15:13 (мск), источник: Kazinform

Пять человек погибли в ДТП в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В пресс-службе ДВД Мангистауской области рассказали подробности ночной аварии в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Источник: Kazinform

Столкновение автомобилей Lexus и BMW, как сообщили в ведомстве, произошло на автодороге в микрорайоне «Самал» примерно в 04.30 вчера.

Читайте также
Рейсовый автобус протаранил легковушку в Алматы

«В результате погибли пять человек. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы"2, — сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Журналисты связались с родственником одной из погибшей в ДТП.

«В каждой машине находилось по три человека. Столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля Lexus пытался проехать на красный свет. Водитель BMW был доставлен в тяжелом состоянии в больницу», — рассказал родственник погибшей 22-летней девушки.

Один пострадавший, как ранее сообщили в больнице Жанаозена, находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. В каком автомобиле находился пострадавший мужчина, незвестно.

Все новости региона
 Каким преступникам будут назначать общественные работы в Казахстане
Почему стали реже ходить некоторые автобусы в Астане
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Мини-смерч в Германии поднял в воздух палаточный городок
Власти пообещали найти «Дому-2» новую площадку вместо снесенной
Пользователи Сети рассказали о трех самых ненавистных словах
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы (видео)
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь