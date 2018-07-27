В Тольятти преподавательница политехнического колледжа попалась на взятке
Женщина обещала помочь студенту в написании дипломной работы.
Женщина обещала помочь студенту в написании дипломной работы.
Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело в отношении преподавательницы политехнического колледжа. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщает
По версии следствия, летом 2018 года женщина получила от студента незаконное денежное вознаграждение в размере 16 тысяч рублей. За эти деньги преподавательница обещала помочь в написании дипломной работы и в последующей ее защите.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.