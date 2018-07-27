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16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти преподавательница политехнического колледжа попалась на взятке

Женщина обещала помочь студенту в написании дипломной работы.

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело в отношении преподавательницы политехнического колледжа. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, летом 2018 года женщина получила от студента незаконное денежное вознаграждение в размере 16 тысяч рублей. За эти деньги преподавательница обещала помочь в написании дипломной работы и в последующей ее защите.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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