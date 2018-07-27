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17:10 (мск), источник: Newsroom24.ru

Разыскивается водитель, сбивший школьника в Дзержинске

ДТП произошло 26 июля.

Разыскивается водитель, сбивший школьника в Дзержинске. Об этом сообщает ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 26 июля в поселке Юрьевец в 17.00. Водитель скрылся с места происшествия. 13-летний мальчик, ученик 7 класса, самостоятельно обратился в больницу с телесными повреждениями и был госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что 42-летняя женщина госпитализирована с ушибом мозга после падения в маршрутке в Нижнем Новгороде.

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