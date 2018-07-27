Разыскивается водитель, сбивший школьника в Дзержинске
ДТП произошло 26 июля.
ДТП произошло 26 июля.
Разыскивается водитель, сбивший школьника в Дзержинске. Об этом сообщает ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло 26 июля в поселке Юрьевец в 17.00. Водитель скрылся с места происшествия. 13-летний мальчик, ученик 7 класса, самостоятельно обратился в больницу с телесными повреждениями и был госпитализирован.
Ранее сообщалось о том, что 42-летняя женщина госпитализирована с ушибом мозга после падения в маршрутке в Нижнем Новгороде.