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15:49 (мск), источник: Sputnik.md

Водители, осторожно: половина Кишинева «встала» из-за аварии и заторов

На Буюканах автодвижение в пятницу днем стало практически невозможным из-за трех автомобилей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В пятницу в Кишиневе, на переселении улиц Крянгэ и Кока, столкнулись три легковых автомобиля, один из которых, по словам очевидцев, довольно сильно пострадал.

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О человеческих жертвах ДТП не сообщается, скорая не приехала, передает корреспондент Sputnik с места события.

Автомобили, попавшие в аварию, заняли всю полосу движения из центра города на верхние Буюканы. Образовалась пробка, причем, в обе стороны автотрафика. Движение регулируют и разбираются с причинами аварии сотрудники двух экипажей Национального инспектората патрулирования.

Автомобили и общественный транспорт «выстроился» с одной стороны до рынка у бывшего кинотеатра «Флакэра», а с другой — до круговой развязки у завода «Топаз», слившись с традиционной для тех мест пробкой. В итоге машины «стоят» уже и на проспекте Штефан чел Маре, и на улице Каля Ешилор.

Кстати, по данным Национального инспектората патрулирования, дорожные заторы в данный момент имеют место быть на проспекте Гагарина и на улице Албишоара между круговой развязкой у памятника Котовскому и улицей Измаильской.

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