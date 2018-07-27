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15:33 (мск), источник: Известия

Женщина получила ожоги бедер во время операции в Вологде

Пациентка городской больницы № 2 в Волгограде получила ожоги во время операции.

Женщина уверена, что из-за неисправности электрооборудования операционного стола ее тело поразил разряд электрического тока. Об этом сообщил представитель потерпевший адвокат Николай Шалаевский.

Вологодский Следственный комитет начал доследственную проверку произошедшего.

Супруг пострадавшей женщины обратился в правоохранительные органы с заявлением. Из его объяснений следует, что потерпевшую 18 июня экстренно госпитализировали в вологодскую больницу № 2 с диагнозом «острый холицистит». Жене 21 июня провели лапароскопию (удаление желчного пузыря).

Мужчина обнаружил у супруги следы ожогов сразу после проведенной операции — сзади у женщины были обожжены бедренные поверхности обеих ног.

По мнению супруга пострадавшей, медицинская услуга была оказана неачественно и угрожала жизни его жены, передает телеканал «360».

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам проверки, уточнили в ведомстве.

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