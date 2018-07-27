Женщина получила ожоги бедер во время операции в Вологде
Пациентка городской больницы № 2 в Волгограде получила ожоги во время операции.
Пациентка городской больницы № 2 в Волгограде получила ожоги во время операции.
Женщина уверена, что
Вологодский Следственный комитет начал доследственную проверку произошедшего.
Супруг пострадавшей женщины обратился в правоохранительные органы с заявлением. Из его объяснений следует, что потерпевшую 18 июня экстренно госпитализировали в вологодскую больницу № 2 с диагнозом «острый холицистит». Жене 21 июня провели лапароскопию (удаление желчного пузыря).
Мужчина обнаружил у супруги следы ожогов сразу после проведенной операции — сзади у женщины были обожжены бедренные поверхности обеих ног.
По мнению супруга пострадавшей, медицинская услуга была оказана неачественно и угрожала жизни его жены, передает телеканал «360».
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам проверки, уточнили в ведомстве.