Женщина получила ожоги бедер во время операции в Вологде

Женщина уверена, что из-за неисправности электрооборудования операционного стола ее тело поразил разряд электрического тока. Об этом сообщил представитель потерпевший адвокат Николай Шалаевский.

Вологодский Следственный комитет начал доследственную проверку произошедшего.

Супруг пострадавшей женщины обратился в правоохранительные органы с заявлением. Из его объяснений следует, что потерпевшую 18 июня экстренно госпитализировали в вологодскую больницу № 2 с диагнозом «острый холицистит». Жене 21 июня провели лапароскопию (удаление желчного пузыря).

Мужчина обнаружил у супруги следы ожогов сразу после проведенной операции — сзади у женщины были обожжены бедренные поверхности обеих ног.

По мнению супруга пострадавшей, медицинская услуга была оказана неачественно и угрожала жизни его жены, передает телеканал «360».