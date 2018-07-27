Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапова пожаловалась на ситуацию в Крыму, побывав там
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Беременных разрешили увольнять при одном условии
За что бьют в Турции российских туристов
Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли за публикацию непроверенных фактов
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини - фото
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией
Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей
Миллионер сделал из редкого авто стену в квартире
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
15:42 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону машина врезалась в дерево, погибли два человека

В Ростовской области машина врезалась в дерево, в результате два человека погибли и один пострадал.

ДТП случилось возле хутора Донского. 41-летний водитель не справился с управлением, из-за этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии погибли водитель и пассажир, еще один человек госпитализирован, передает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 27 июля под Ростовом в ДТП погиб мужчина, пострадали двое детей.

Все новости региона
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Пользователи Сети рассказали о трех самых ненавистных словах
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
Власти пообещали найти «Дому-2» новую площадку вместо снесенной
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы (видео)
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь