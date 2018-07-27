Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей на пожаре под Минском

«Следствием установлено, что незадолго до пожара дети были оставлены в комнате общежития их отцом. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», — проинформировали в СК.

Как сообщалось, о пожаре в комнате на пятом этаже пятиэтажного общежития в поселке Лесной Минского района стало известно около полуночи 26 июля. Спасатели вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи двух детей — 4-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Они находились в бессознательном состоянии. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали их смерть.