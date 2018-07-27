В Пермском крае в поезде умерла женщина

«74-летняя женщина ехала поедом № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. Когда состав проходил по территории Пермского края, поступило сообщение о смерти пассажирки. На станции Пермь II тело женщины сняли с поезда. Его осмотрели криминалисты и другие специалисты», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель пермского следственного отдела на транспорте.