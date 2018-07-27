Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
86-летний Беляев скончался в Москве
"Он жив": жена Кобзона рассказал о состоянии певца
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
18:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае в поезде умерла женщина

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники следственного отдела на транспорте.

27 июля в Пермском крае умерла пассажирка поезда.

«74-летняя женщина ехала поедом № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. Когда состав проходил по территории Пермского края, поступило сообщение о смерти пассажирки. На станции Пермь II тело женщины сняли с поезда. Его осмотрели криминалисты и другие специалисты», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель пермского следственного отдела на транспорте.

Сейчас по факту происшествия проходит проверка. Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, которая установит причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Все новости региона
Как самой сделать профессиональный макияж
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
В АТОР опровергли закрытие визовых центров
Отечественную экономику спроецировали на озеро в Южной Сибири
Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 сирийцев
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Спорт
Черчесов официально подписал новый контракт с РФС Отмечается, что Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь