Суд заочно арестовал сбивших самолет воронежского летчика Романа Филипова 2 граждан Сирии

Террористы подбили штурмовик Су-25, в котором был пилот Роман Филипов в субботу, 3 февраля 2018 года. Роман Филипов выполнял облет зоны деэскалации Идлиб. Его атаковали ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот успел катапультироваться, но приземлился в районе, подконтрольном террористам. Летчик вел бой до последних минут жизни, а затем подорвал себя гранатой выкрикнув: «Это вам за пацанов». Майору посмертно присвоили звание Героя России.

Роман Филипов окончил школу № 85 в Воронеже. Поступил в Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища. В 2006 году Филипов проходил летную практику в Борисоглебске. Последние годы летчик служил в Приморье. Через пять лет возглавил звено штурмовиков Су-25. В 2013 году занял второе место во Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Авиадартс». Еще через год получил должность заместителя командира авиаэскадрильи.