Суд заочно арестовал сбивших самолет воронежского летчика Романа Филипова 2 граждан Сирии

В отношении обвиняемых Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата выбрали заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным издания, следствие установило трех подозреваемых, виновных в гибели воронежского летчика в Сирии.
Террористы подбили штурмовик Су-25, в котором был пилот Роман Филипов в субботу, 3 февраля 2018 года. Роман Филипов выполнял облет зоны деэскалации Идлиб. Его атаковали ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот успел катапультироваться, но приземлился в районе, подконтрольном террористам. Летчик вел бой до последних минут жизни, а затем подорвал себя гранатой выкрикнув: «Это вам за пацанов». Майору посмертно присвоили звание Героя России.
Роман Филипов окончил школу № 85 в Воронеже. Поступил в Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища. В 2006 году Филипов проходил летную практику в Борисоглебске. Последние годы летчик служил в Приморье. Через пять лет возглавил звено штурмовиков Су-25. В 2013 году занял второе место во Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Авиадартс». Еще через год получил должность заместителя командира авиаэскадрильи.
Романа Филипова похоронили на Аллее Героев Коминтерновского кладбища в Воронеже в четверг, 8 февраля. В Воронеже открыли бюст Героя России Романа Филипова во дворе школы № 85 (улица Жукова, 2), в которой учился военный. Также была открыта мемориальная стела в Борисоглебске на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, где учился Филипов. Президент России Владимир Путин передал «Золотую Звезду» Героя РФ родственникам погибшего в Сирии воронежского летчика Романа Филипова. Президент поблагодарил родителей Филипова за воспитание «отважного и достойного сына». После гибели воронежского летчика Романа Филипова возбудили уголовное дело.