Число жертв пожаров в Греции возросло до 87 человек
Число погибших в результате лесных пожаров в Греции в пятницу, 27 июля, достигло 87 человек.
Число погибших в результате лесных пожаров в Греции в пятницу, 27 июля, достигло 87 человек.
Как передает издание Greek Reporter, главный судмедэксперт Никос Каракукис отчитался о проведении 86 вскрытий. Позже стало известно о кончине еще одного пострадавшего в афинской клинике.
Накануне сообщалось о 85 погибших.
Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил в тот же день, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.
Природные пожары в Греции начались 23 июля. В Аттике введено чрезвычайное положение.