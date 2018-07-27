Число жертв пожаров в Греции возросло до 87 человек

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Как передает издание Greek Reporter, главный судмедэксперт Никос Каракукис отчитался о проведении 86 вскрытий. Позже стало известно о кончине еще одного пострадавшего в афинской клинике.

Накануне сообщалось о 85 погибших.

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил в тот же день, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.