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16Лесные пожары в Греции
17:58 (мск), источник: Известия

Число жертв пожаров в Греции возросло до 87 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции в пятницу, 27 июля, достигло 87 человек.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Как передает издание Greek Reporter, главный судмедэксперт Никос Каракукис отчитался о проведении 86 вскрытий. Позже стало известно о кончине еще одного пострадавшего в афинской клинике.

Накануне сообщалось о 85 погибших.

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил в тот же день, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.

Природные пожары в Греции начались 23 июля. В Аттике введено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

В Греции считают, что причиной страшных пожаров стали поджоги
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09:27 (мск)© Ньюстюб
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