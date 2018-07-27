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16:50 (мск), источник: Газета.Ру

Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 Романа Филипова сирийцев

Басманный суд в Москве заочно арестовал троих граждан Сирии, сбивших штурмовик Су-25 майора Романа Филипова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Также мужчины были объявлены в международный розыск. Им предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании и издевательстве над телом умершего.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сохта Тарека Наураса, Сохта Амера Иззата и Шрейбы Мурада Джумы», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Срок ареста составит два месяца, их отсчет начнется с момента экстрадиции или задержания сирийцев в России.

Ранее стало известно, что во Владивостоке появилась улица, названная в честь Романа Филипова.

Пилот российского Су-25 Роман Филипов был сбит боевиками в Сирии из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля 2018 года.

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