Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 Романа Филипова сирийцев

Источник: РИА "Новости"

Также мужчины были объявлены в международный розыск. Им предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании и издевательстве над телом умершего.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сохта Тарека Наураса, Сохта Амера Иззата и Шрейбы Мурада Джумы», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Срок ареста составит два месяца, их отсчет начнется с момента экстрадиции или задержания сирийцев в России.

Ранее стало известно, что во Владивостоке появилась улица, названная в честь Романа Филипова.