Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 Романа Филипова сирийцев
Басманный суд в Москве заочно арестовал троих граждан Сирии, сбивших штурмовик Су-25 майора Романа Филипова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Басманный суд в Москве заочно арестовал троих граждан Сирии, сбивших штурмовик Су-25 майора Романа Филипова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также мужчины были объявлены в международный розыск. Им предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании и издевательстве над телом умершего.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сохта Тарека Наураса, Сохта Амера Иззата и Шрейбы Мурада Джумы», — заявила
Срок ареста составит два месяца, их отсчет начнется с момента экстрадиции или задержания сирийцев в России.
Ранее стало известно, что во Владивостоке появилась улица, названная в честь Романа Филипова.
Пилот российского Су-25 Роман Филипов был сбит боевиками в Сирии из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля 2018 года.
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