В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви

Несчастный случай произошел 25 июля около семи часов вечера в агрогородке Клейники. Житель Бреста 1955 года рождения выполнял работы на строящейся церкви. Находясь на деревянном настиле на высоте около 10 м, он сорвался и упал вниз. От полученных травм брестчанин скончался на месте.