В Минске грузовик врезался в троллейбус

Сегодня в 7 часов утра по улице Кабушкина автомобиль ГАЗ ехал со стороны Партизанского проспекта в сторону улицы Машиностроителей в первой полосе. Однако водитель автомобиля выбрал неправильную дистанцию до двигавшегося впереди общественного транспорта и врезался в троллейбус № 30, который в этот момент подъезжал к остановке.