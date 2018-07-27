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18:41 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске грузовик врезался в троллейбус

В Минске грузовик врезался в троллейбус, в результате столкновения пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в 7 часов утра по улице Кабушкина автомобиль ГАЗ ехал со стороны Партизанского проспекта в сторону улицы Машиностроителей в первой полосе. Однако водитель автомобиля выбрал неправильную дистанцию до двигавшегося впереди общественного транспорта и врезался в троллейбус № 30, который в этот момент подъезжал к остановке.

12-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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