В Минске грузовик врезался в троллейбус
В Минске грузовик врезался в троллейбус, в результате столкновения пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Минске грузовик врезался в троллейбус, в результате столкновения пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня в 7 часов утра по улице Кабушкина автомобиль ГАЗ ехал со стороны Партизанского проспекта в сторону улицы Машиностроителей в первой полосе. Однако водитель автомобиля выбрал неправильную дистанцию до двигавшегося впереди общественного транспорта и врезался в троллейбус № 30, который в этот момент подъезжал к остановке.
12-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.