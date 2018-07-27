СК возбудил дело из-за исчезновения журналиста в Нижнем Новгороде

Корреспондент Издательского дома «Аргументы и факты» Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен.

«Следственным управлением СК РФ по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения журналиста Сергея Грачева возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляют комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила Склярова. По какой статье возбуждено дело, в СУСК не уточнили.

Как рассказали РИА Новости в редакции еженедельника «Аргументы и факты — Нижний Новгород», Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино «Горькийfest».

К поискам пропавшего журналиста в пятницу подключились нижегородские волонтеры.