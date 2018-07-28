После ДТП под Воронежем, в котором разбились 2 подростка на мотоцикле, возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Новой Усмани, при котором разбились 15-летние парень с девушкой. Подростков на Suzuki сбила грузовая «Газель», однако кто именно спровоцировал аварию, предстоит выяснить, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД в пятницу, 27 июля.

Авария произошла 14 июня на улице Фрунзе. За рулём «Газели» находился 65-летний житель Воронежа. После столкновения с ним 15-летний мотоциклист скончался на месте аварии, его подруга умерла в больнице. Знакомые погибших школьников рассказывали, что 15-летние Георгий и Инна были очень красивой парой. Ребята недавно окончили 9 класс, сдали выпускные экзамены.