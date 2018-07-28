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08:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

После ДТП под Воронежем, в котором разбились 2 подростка на мотоцикле, возбудили дело

Силовики выясняют обстоятельства трагедии.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Новой Усмани, при котором разбились 15-летние парень с девушкой. Подростков на Suzuki сбила грузовая «Газель», однако кто именно спровоцировал аварию, предстоит выяснить, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД в пятницу, 27 июля.

Авария произошла 14 июня на улице Фрунзе. За рулём «Газели» находился 65-летний житель Воронежа. После столкновения с ним 15-летний мотоциклист скончался на месте аварии, его подруга умерла в больнице. Знакомые погибших школьников рассказывали, что 15-летние Георгий и Инна были очень красивой парой. Ребята недавно окончили 9 класс, сдали выпускные экзамены.

Как уточнили в полиции, возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (ч. 5ст. 264 УК РФ). Наказание по статье — до 7 лет лишения свободы. Силовики уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей трагедии и родных школьников.

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