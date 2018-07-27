В Воронеже у нелегального банкира конфисковали 44,9 миллионов рублей

В суде установили, что с декабря 2012-го по июль 2016 года мужчина неоднократно незаконно обналичивал крупные суммы, выводя деньги из-под государственного контроля. При этом получил немалый доход — 44,9 млн. руб.

— Нелегальный банкир получил по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» два года условно с тем же испытательным сроком. 44 904 873 рубля и 32 копейки, добытые преступным путём, конфискованы в доход государства. Судебное решение пока в законную силу не вступило, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.