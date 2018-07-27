Неизвестный напал с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Столичная полиция подтвердила, что на ее сотрудника было совершено нападение в центре Москвы.
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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Столичная полиция подтвердила, что на ее сотрудника было совершено нападение в центре Москвы.
«Сегодня около 15 часов на улице 1-я Брестская, дом 33, произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия», — сообщили «Интерфаксу» в
По словам собеседника агентства, полицейский госпитализирован.
Ранее осведомленный источник сообщил, что неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции, охранявшего диппредставительство Словакии в центре Москвы.