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20:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания

Депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Источник: РИА "Новости"

По информации телеканала, артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

СМИ распространили информацию о том, что Иосиф Кобзон находится при смерти
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26 июля© Ньюстюб
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