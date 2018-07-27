Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания

Источник: РИА "Новости"

По информации телеканала, артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.