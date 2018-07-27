Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По информации телеканала, артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее в пятницу
У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.