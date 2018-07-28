Прокуратура и омбудсмен заинтересовались задержанием детей в Магнитогорске

Прокуратура Челябинской области и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка выясняют причины задержания детей полицией Магнитогорска, пишет сайт «74.ru».

Об инциденте, который произошёл ещё 17 июля, журналистам рассказал отец одного из мальчиков. Вечером в Правобережном районе города полицейский патруль забрал в отдел восемь детей в возрасте от 8 до 13 лет, которые прятались от дождя на веранде детсада по ул. Суворова. Предлогом для таких действий стала проверка личности малолетних, однако позвонить родителям мальчикам не разрешили.

Уже спустя несколько часов отец одного из несовершеннолетних смог дозвониться до сына, который до сих пор находился в полиции. Мужчина, немедленно приехавший в ведомство, сразу узнал детей — все они жили по соседству. По словам магнитогорца, стражи правопорядка начали хамить и беспричинно отказались отпускать ребят домой.

Позже выяснилось, что детей доставили в отдел полиции в качестве предположительных нарушителей тишины. Заявление об этом от местного жителя в дежурную часть поступило ещё днём. Однако никаких доказательств того, что именно эти мальчики — хулиганы, нет. По другой версии — ребят задержали за нецензурную брань в общественном месте.

В любом случае родители возмущены, почему полицейские оперативно не связались с ними. А один из мальчиков и вовсе заболел после длительного пребывания в мокрой одежде. Жители Магнитогорска полагают, что таким образом стражи правопорядка хотели выполнить статистику по постановке несовершеннолетних на учёт, и заявляют о превышении полномочий сотрудниками полиции.