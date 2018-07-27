Нападение на полицейского в центре Москвы попало на видео

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Ролик опубликован в официальном аккаунте телеканала «Москва 24» в YouTube.

На кадрах видно, как преступник несколько раз ударяет полицейского ножом, а затем сбегает с места происшествия.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8gziRVOFPh0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавший является командиром взвода полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападение произошло около трех часов дня у здания посольства Словакии.

Полицейский был доставлен в больницу с проникающим ранением груди.