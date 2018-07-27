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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Нападение на полицейского в центре Москвы попало на видео

В Сети появилось видео нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Ролик опубликован в официальном аккаунте телеканала «Москва 24» в YouTube.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Ролик опубликован в официальном аккаунте телеканала «Москва 24» в YouTube.

На кадрах видно, как преступник несколько раз ударяет полицейского ножом, а затем сбегает с места происшествия.

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По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавший является командиром взвода полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападение произошло около трех часов дня у здания посольства Словакии.

Полицейский был доставлен в больницу с проникающим ранением груди.

Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь представителя власти, максимальной мерой наказания по этой статье является пожизненное заключение.

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