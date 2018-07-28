Количество заболевших энтеровирусом в разы увеличилось в Хабаровском крае
98% заболевших — дети младшего возраста.
98% заболевших — дети младшего возраста.
С 18 до 56 выросло число заболевших энтеровирусной инфекцией за прошедшую неделю в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как уточняют специалисты, среди заболевших 98% — дети, из которых большая часть ребят от 3 до 6 лет и чуть меньше — дети до 3-летнего возраста.
— Случаи заболевания энтеровирусной инфекцией зарегистрированы в 8 муниципальных образованиях края: 366 случаев в Хабаровске и 22 случая в его районах, еще 29 — в
Медики напоминают, что эта инфекция передается