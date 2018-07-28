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09:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Количество заболевших энтеровирусом в разы увеличилось в Хабаровском крае

98% заболевших — дети младшего возраста.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 18 до 56 выросло число заболевших энтеровирусной инфекцией за прошедшую неделю в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как уточняют специалисты, среди заболевших 98% — дети, из которых большая часть ребят от 3 до 6 лет и чуть меньше — дети до 3-летнего возраста.

 — Случаи заболевания энтеровирусной инфекцией зарегистрированы в 8 муниципальных образованиях края: 366 случаев в Хабаровске и 22 случая в его районах, еще 29 — в Комсомольске-на-Амуре, 11 — в районе имени Лазо. По 1 случаю в Амурском, Солнечном и Комсомольском районах и еще 4 — в Нанайском, — отметили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На данный момент на госпитализации с подозрением на энтеровирусную инфекцию находится 49 человек, остальные же лечатся в амбулаторных условиях.

Медики напоминают, что эта инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Обычно люди заражаются в воде при купании.

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