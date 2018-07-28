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03:04 (мск), источник: Известия

Умер писатель Владимир Войнович

Советский и российский писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни в ночь на субботу, 28 июля. Об этом сообщили его знакомые.

Источник: РИА "Новости"

Причиной смерти называют сердечный приступ, сообщает РЕН ТВ.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. За свою правозащитную деятельность и сатирическое изображение советской действительности писатель подвергался преследованию: за ним установил слежку КГБ, в 1974 году был исключён из Союза писателей СССР, а позже выслан из страны, вернулся уже в 1990-е.

Войнович известен своей трилогией о солдате Иване Чонкине: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969—1975),

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