Умер писатель Владимир Войнович
Советский и российский писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни в ночь на субботу, 28 июля. Об этом сообщили его знакомые.
Советский и российский писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни в ночь на субботу, 28 июля. Об этом сообщили его знакомые.
Причиной смерти называют сердечный приступ, сообщает РЕН ТВ.
В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. За свою правозащитную деятельность и сатирическое изображение советской действительности писатель подвергался преследованию: за ним установил слежку КГБ, в 1974 году был исключён из Союза писателей СССР, а позже выслан из страны, вернулся уже в 1990-е.
Войнович известен своей трилогией о солдате Иване Чонкине: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969—1975),
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