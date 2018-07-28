Видео: на юге Приморья ливни смыли мосты и дорогу

По словам очевидцев, дорогу размыло в районе, где начинается асфальта на Лазо, и Сергеевский перевал. «Прошёл сильный дождь, это видео ещё цветочки, в другие деревни смыло мосты, люди не могут ни выехать, ни заехать», — уверяют местные жители.

Ранее прошла информация о том, что Тайфун «Ампил» принесет сильные ливни в Приморье. Однако, как уверяют приморские синоптики, интенсивные дожди, которые обрушились 27 июля, никак не связаны с прохождением тайфунов — ни тайфуна «Ампил», ни «Джондари», за которым на данный момент ведется пристальное наблюдение. Также они отметили, что ливни на севере края — это прохождение обычного атмосферного фронта.