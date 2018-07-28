Петербургский «мост глупости» записал на свой счет еще одну жертву

Судя по кадрам с места происшествия, «Газель» пыталась проехать под мостом, не заметив предупреждающих надписей. Однако при проезде под мостом автомобиль лишился верхней части кузова, который остался лежать на проезжей части. Очевидцы разнятся во мнениях — это уже 157-я или 152-я «Газель», столкнувшаяся со знаменитым мостом.