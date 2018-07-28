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09:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Петербургский «мост глупости» записал на свой счет еще одну жертву

Очередная «Газель» пыталась преодолеть мост.

Под знаменитым среди жителей Санкт-Петербурга «мостом глупости» на улице Софийской застряла очередная «Газель», сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Судя по кадрам с места происшествия, «Газель» пыталась проехать под мостом, не заметив предупреждающих надписей. Однако при проезде под мостом автомобиль лишился верхней части кузова, который остался лежать на проезжей части. Очевидцы разнятся во мнениях — это уже 157-я или 152-я «Газель», столкнувшаяся со знаменитым мостом.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль снес ограничительные высоты, установленные перед мостом. Эти ограничители были установлены в начале июня, чтобы предотвратить попытки проезда негабаритных автомобилей под «мостом глупости».

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