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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Уровень рек в окрестностях Хабаровска может подняться до девяти-десяти метров

Паводковая обстановка в Хабаровском крае не столь благоприятная, как хотелось бы. По прогнозам гидрологов, выпавшие дожди поспособствуют поднятию уровня рек в регионе, что грозит подтоплением ряда населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к 28 июля уровень реки Уруми у села Кукан может добраться до отметки в 840−870 сантиметров при опасном явлении — 850. В ведомстве не исключают, что низкие места поселения будут подтоплены.

К этому же числу ожидается, что вода в реке Хор у поселка Среднехорский района имени Лазо поднимется до 950−970 сантиметров. Опасная отметка — одна тысяча сантиметров, а пойму подтапливает уже при 900. У села Бичевая уровень реки может повысится к 28—29 июля и составить 350−380 сантиметров. Опасное явление — 450 сантиметров. У поселка городского типа Хор одноименная река может достичь отметки в 750−780 сантиметров к 30—31 июля. Опасный уровень ля этой территории — 850 сантиметров.

— Прогнозируется затопление поймы реки на 1−1,5 метра. Возможно подтопление дорог и линий электропередач, сенокосов и посевов. Паводок угрожает поселениям, которые не защищены дамбами. В числе них Кутузовка, Дорофеева, Хор, — отмечают в чрезвычайном ведомстве.

Региональное МЧС с 27 июля ведет мониторинг паводковой обстановки на вертолете Ми-8. Заблаговременно в поселок Кукан Хабаровского района доставлена группа спасателей с лодкой и другим необходимым снаряжением. Еще одна группа в готовности отправится в район имени Лазо.

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