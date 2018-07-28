HR-мошенника задержали в Костанайской области

Мужчина, войдя в доверие потерпевших, представлялся заместителем директора филиала крупной фирмы. Он предлагал горожанам трудоустройство на должность охранника в данное предприятие.

Таким образом, путем обмана пятерых житикаринцев он получил от них в общей сложности 240 тысяч тенге.