HR-мошенника задержали в Костанайской области
Полицейские задержали костанайца, который обманом вымогал деньги у местных жителей, предоставляя услуги специалиста по подбору персонала в одном из местных предприятий, передает ИА «NewTimes.kz».
Полицейские задержали костанайца, который обманом вымогал деньги у местных жителей, предоставляя услуги специалиста по подбору персонала в одном из местных предприятий, передает ИА «NewTimes.kz».
Мужчина, войдя в доверие потерпевших, представлялся заместителем директора филиала крупной фирмы. Он предлагал горожанам трудоустройство на должность охранника в данное предприятие.
Таким образом, путем обмана пятерых житикаринцев он получил от них в общей сложности 240 тысяч тенге.
Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 32-летний житель Костаная. Совершив в течение суток 5 афер, он уехал в областной центр.
«Ориентировка подозреваемого поступила к начальнику отделения криминальной полиции Малику Абеуову, который находился в отпуске в Костанае. Майор полиции в тот же день «по горячим следам» задержал мошенника. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье «Мошенничество», — сообщили в