В Красноярске орудуют лжеполицейские
Мошенники предлагают материальную компенсацию.
Мошенники предлагают материальную компенсацию.
В Красноярске мошенники придумали новый способ обмана. Они под видом сотрудников полиции звонят на случайные номера и пытаются получить от людей деньги и данные их банковских карт.
«Аферисты сообщают о том, что
Красноярцев просят не общаться по телефону с подозрительными лицами и не доверять им.
«Выясните, кто именно находится с вами на связи. Задавайте конкретные вопросы — это поставит злоумышленника в тупик», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что передача денег должностному лицу — уголовное преступление. После разговоров с мошенниками граждан просят незамедлительно обратиться в полицию.