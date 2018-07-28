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08:26 (мск), источник: Zakon.kz

Полиция Астаны ищет пострадавших от действий мошенников

Задержаны трое подозреваемых.

Полицейскими УВД района «Алматы» расследуется ряд уголовных дел по факту мошенничеств. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

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Не исключено, что потерпевших может быть больше. Возможно, кто-то ещё не обращался в полицию. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, пострадавших от преступных деяний данных лиц, обратиться в Управление внутренних дел района «Алматы» Астаны по телефонам 8 (7172) 71−67−09 или 102.

Так, 25 июля этого года в полицию обратились жители Астаны, у которых женщина путём обмана завладевала их дорогими фотоаппаратами и сдавала в ломбарды города. Задержана 22-летняя подозреваемая.

В тот же день полиция задержала 29-летнюю подозреваемую в мошенничестве, которая получала от граждан деньги обманным путем.

21 июля был задержан 34-летний подозреваемый в мошенничестве. С заявлением в полицию обратился житель Астаны, у которого задержанный попросил мобильный телефон, чтобы позвонить, и скрылся. Ранее задержанный был судим за мошенничество.

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