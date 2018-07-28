Полиция Астаны ищет пострадавших от действий мошенников
Задержаны трое подозреваемых.
Задержаны трое подозреваемых.
Полицейскими УВД района «Алматы» расследуется ряд уголовных дел по факту мошенничеств. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания, передает Zakon.kz со ссылкой на
Не исключено, что потерпевших может быть больше. Возможно,
Так, 25 июля этого года в полицию обратились жители Астаны, у которых женщина путём обмана завладевала их дорогими фотоаппаратами и сдавала в ломбарды города. Задержана 22-летняя подозреваемая.
В тот же день полиция задержала 29-летнюю подозреваемую в мошенничестве, которая получала от граждан деньги обманным путем.
21 июля был задержан 34-летний подозреваемый в мошенничестве. С заявлением в полицию обратился житель Астаны, у которого задержанный попросил мобильный телефон, чтобы позвонить, и скрылся. Ранее задержанный был судим за мошенничество.