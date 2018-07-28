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12:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске столкнулись маршрутный автобус и КамАЗ

ДТП произошло поздно вечером и пассажиров в салоне не было.

Источник: РИА "Новости"

Столкновение маршрутного автобуса и грузовика произошло в Красноярске на улице Свердловская около 27 июля 23 часов.

По данным ГИБДД, автобус уже возвращался в гараж без пассажиров. Причиной столкновения с КамАЗом скорее всего стало несоблюдение дистанции. Пострадавших в аварии нет.

Очевидцы сообщают, что грузовик и вовсе стоял на обочине в момент столкновения. ДТП могло произойти из-за несоблюдения скоростного режима.

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