В Красноярске столкнулись маршрутный автобус и КамАЗ

Источник: РИА "Новости"

Столкновение маршрутного автобуса и грузовика произошло в Красноярске на улице Свердловская около 27 июля 23 часов.

По данным ГИБДД, автобус уже возвращался в гараж без пассажиров. Причиной столкновения с КамАЗом скорее всего стало несоблюдение дистанции. Пострадавших в аварии нет.