В Красноярске столкнулись маршрутный автобус и КамАЗ
ДТП произошло поздно вечером и пассажиров в салоне не было.
ДТП произошло поздно вечером и пассажиров в салоне не было.
Столкновение маршрутного автобуса и грузовика произошло в Красноярске на улице Свердловская около 27 июля 23 часов.
По данным ГИБДД, автобус уже возвращался в гараж без пассажиров. Причиной столкновения с КамАЗом скорее всего стало несоблюдение дистанции. Пострадавших в аварии нет.
Очевидцы сообщают, что грузовик и вовсе стоял на обочине в момент столкновения. ДТП могло произойти