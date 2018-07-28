Служебная собака Тамико нашла воров в Иркутском районе
Благодаря ей раскрыли кражу.
Благодаря ей раскрыли кражу.
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Все произошло 23 июля на станции Батарейная. Трое молодых людей, двое из которых подростки, пробрались в квартиру своего знакомого. Они вынесли технику и несколько ценных вещей.
— После того, как хозяин сообщил, что его дом обокрали, на место выехали полицейские вместе с кинологом, — сообщают в
Немецкая овчарка сразу взяла след. Ей понадобилось всего несколько минут осмотреть террторию и она тут же обнаружила в кустах похищенные аудиоколонки. Это потом выяснилось, что воры спрятали их там специально. И зря, нюх собаку не подвел, она поняла, в каком направлении скрылись преступники, повела по следу оперативников. Воров задержали в тот же день.
Теперь им грозит наказание. На них завели уголовное дело. Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде.