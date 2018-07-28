Заключенный сбежал из колонии-поселения в Ангарске
Сейчас его разыскивают стражи порядка и сотрудники ГУФСИН.
Сейчас его разыскивают стражи порядка и сотрудники ГУФСИН.
План «Перехват» объявлен в Ангарске. Из
— 44-летний Андрей Попов покинул участок
Андрей Попов — уроженец Слюдянки, но не имеет определенного места жительства. Сейчас его разыскивают стражи порядка и сотрудники ГУФСИН. Они обращаются к жителям Иркутской области за помощью, может быть
Приметы сбежавшего: рост 171 сантиметр, темные волосы, худощавое телосложение. Был одет в голубую майку и темное трико.