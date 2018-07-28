Заключенный сбежал из колонии-поселения в Ангарске

Источник: Комсомольская правда

План «Перехват» объявлен в Ангарске. Из колонии-поселения при ИК-2 сбежал заключенный. Его отсутствие обнаружили утром в субботу, 28 июля.

— 44-летний Андрей Попов покинул участок колонии-поселения, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области. — Он был не раз судим за кражи и грабежи в Слюдянке и Иркутске. В этот раз отбывал наказание 1,5 года за те же преступления.

Андрей Попов — уроженец Слюдянки, но не имеет определенного места жительства. Сейчас его разыскивают стражи порядка и сотрудники ГУФСИН. Они обращаются к жителям Иркутской области за помощью, может быть кто-то видел беглого заключенного. Если есть какие-то сведения, просят обратиться в дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области.