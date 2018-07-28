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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Заключенный сбежал из колонии-поселения в Ангарске

Сейчас его разыскивают стражи порядка и сотрудники ГУФСИН.

Источник: Комсомольская правда

План «Перехват» объявлен в Ангарске. Из колонии-поселения при ИК-2 сбежал заключенный. Его отсутствие обнаружили утром в субботу, 28 июля.

— 44-летний Андрей Попов покинул участок колонии-поселения, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области. — Он был не раз судим за кражи и грабежи в Слюдянке и Иркутске. В этот раз отбывал наказание 1,5 года за те же преступления.

Андрей Попов — уроженец Слюдянки, но не имеет определенного места жительства. Сейчас его разыскивают стражи порядка и сотрудники ГУФСИН. Они обращаются к жителям Иркутской области за помощью, может быть кто-то видел беглого заключенного. Если есть какие-то сведения, просят обратиться в дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области.

Приметы сбежавшего: рост 171 сантиметр, темные волосы, худощавое телосложение. Был одет в голубую майку и темное трико.

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