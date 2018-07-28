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08:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Момент ДТП с двумя байкерами и авто попал на видео

В пятницу, 27 июля, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадали два мотоциклиста, сообщает DEITA. RU. Происшествие случилось в районе Снеговой Пади.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», видеорегистратор автолюбителя зафиксировал момент ДТП, в котором Corolla столкнулась с двумя мотоциклистами. Судя по кадрам, мотоциклисты двигались по главной дороге в прямом направлении, а автолюбитель, выворачивая налево со второстепенной дороги, не уступил им.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина.

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