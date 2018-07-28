Момент ДТП с двумя байкерами и авто попал на видео

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», видеорегистратор автолюбителя зафиксировал момент ДТП, в котором Corolla столкнулась с двумя мотоциклистами. Судя по кадрам, мотоциклисты двигались по главной дороге в прямом направлении, а автолюбитель, выворачивая налево со второстепенной дороги, не уступил им.