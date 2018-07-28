В Минске пожилой таксист сбил двух пешеходов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В результате аварии 28-летний парень и 21-летняя девушка получили травмы — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Как оказалось, за рулем авто был водитель службы такси Столица, 75-летний минчанин. По факту ДТП проводится проверка, отметили в ГАИ.

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Юлия Сандюк, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами такси Столица, рассказала, что водитель, который наехал на пешеходов, работает в компании уже 5 лет, вопросов к уровню его профессионализма никогда не было, проблем с документами тоже. Что, кстати, первым делом проверили сотрудники ГАИ, которые прибыли на место происшествия. До этого, как рассказала Сандюк, он работал в другой службе такси: Этот водитель числился у нас как индивидуальный предприниматель. Перед каждым выездом в рейс все наши сотрудники обязаны проходить врача. В 7 часов утра водитель был у специалиста, и тот подтвердил, что с его здоровьем все в порядке. По ее словам, водитель очень сильно переживает о том, что случилось. Говорит, что все произошло не на пешеходном переходе, а уже после него, и он до сих пор не может понять, откуда появились молодые люди, ведь при подъезде к переходу их не было видно.

Кто именно нарушил ПДД, установят инспектора. Однако первой на ум приходит мысль о физическом состоянии человека за рулем. Неужели преклонный возраст — не помеха для того, чтобы управлять средством повышенной опасности, которым всегда считался автомобиль? Чтобы выяснить это, мы позвонили в поликлинику спецмедосмотров № 24 Минска. В регистратуре нам рассказали, что обратиться за справкой может любой водитель, который хочет оказывать пассажирские перевозки, вне зависимости от возраста. Правда, выдадут ли разрешение тому, кому исполнилось, к примеру, 70, — большой вопрос. Ведь к этому времени в карточке уже может появиться запись о тех заболеваниях, с которыми управлять авто запрещено. Водители, которым уже исполнилось 50 лет, обязаны проходить медосвидетельствование каждый год. Также врач на основании сомнений в здоровье может выдать справку с отметкой о том, что повторить медосвидетельствование необходимо уже в следующем году, даже если 50 лет таксисту еще не исполнилось.