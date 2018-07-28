Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад готовит Украину под ядерный удар - СМИ
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини - фото
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Зачем люксовые бренды уничтожают одежду
Дэвид Бекхэм стал почти лысым
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
08:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске пожилой таксист сбил двух пешеходов

В Минске таксист сбил двух пешеходов. Как рассказали в ГАИ Центрального района, на улице Тимирязева, недалеко от пересечения с улицей Княгининской, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Додж совершил наезд на двух человек.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В результате аварии 28-летний парень и 21-летняя девушка получили травмы — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Как оказалось, за рулем авто был водитель службы такси Столица, 75-летний минчанин. По факту ДТП проводится проверка, отметили в ГАИ.

Читайте также
В Барановичах легковой автомобиль въехал в автобусную остановку

Юлия Сандюк, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами такси Столица, рассказала, что водитель, который наехал на пешеходов, работает в компании уже 5 лет, вопросов к уровню его профессионализма никогда не было, проблем с документами тоже. Что, кстати, первым делом проверили сотрудники ГАИ, которые прибыли на место происшествия. До этого, как рассказала Сандюк, он работал в другой службе такси: Этот водитель числился у нас как индивидуальный предприниматель. Перед каждым выездом в рейс все наши сотрудники обязаны проходить врача. В 7 часов утра водитель был у специалиста, и тот подтвердил, что с его здоровьем все в порядке. По ее словам, водитель очень сильно переживает о том, что случилось. Говорит, что все произошло не на пешеходном переходе, а уже после него, и он до сих пор не может понять, откуда появились молодые люди, ведь при подъезде к переходу их не было видно.

Кто именно нарушил ПДД, установят инспектора. Однако первой на ум приходит мысль о физическом состоянии человека за рулем. Неужели преклонный возраст — не помеха для того, чтобы управлять средством повышенной опасности, которым всегда считался автомобиль? Чтобы выяснить это, мы позвонили в поликлинику спецмедосмотров № 24 Минска. В регистратуре нам рассказали, что обратиться за справкой может любой водитель, который хочет оказывать пассажирские перевозки, вне зависимости от возраста. Правда, выдадут ли разрешение тому, кому исполнилось, к примеру, 70, — большой вопрос. Ведь к этому времени в карточке уже может появиться запись о тех заболеваниях, с которыми управлять авто запрещено. Водители, которым уже исполнилось 50 лет, обязаны проходить медосвидетельствование каждый год. Также врач на основании сомнений в здоровье может выдать справку с отметкой о том, что повторить медосвидетельствование необходимо уже в следующем году, даже если 50 лет таксисту еще не исполнилось.

Брать или не брать пожилого водителя на работу, каждая компания решает самостоятельно. В то же время в одной из фирм нам заявили, что отказ в трудоустройстве на основании преклонных лет соискателя — дискриминация по возрасту, которая прямо противоречит Трудовому кодексу. Так-то оно так, если не обращать внимания на сноску, в которой сказано, что дискриминацией не считается отказ, который основан на требованиях, свойственных данной работе. А ведь мгновенная реакция водителя такси — то самое свойство, которое может спасти жизни как пешеходов, так и пассажиров. А в пожилом возрасте глазомер и скорость реакции страдают по вполне естественным причинам.

Все новости региона
 Галкин показал фото с Пугачевой, на котором ему три года
Стала известна новая дата конца света
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Скончался писатель Владимир Войнович
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
В России могут ввести налог на велосипеды
Спорт
Кубок — не супер После феерического ЧМ-2018 выставочный матч за Суперкубок не впечатлил
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь