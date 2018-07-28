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13:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жители Академгородка Красноярска из-за аварии остались без воды и света

Отключения коснулись также других районов города.

Источник: Reuters

Жители нескольких улиц в Красноярске остались без холодной воды и электричества из-за аварии на подстанции. Отключение произошло накануне, 27 июля, около 17 часов. Часть домов остаются без воды и света до 12 часов 28 июля.

В службе 005 сообщили, что электричество до сих пор нет в поселке Горный, в Академгородке, на улицах Лесная, Калинина, Станиславского и Архангельская. Накануне из-за последствий аварии без коммунальных благ остались жители трех районов — Октябрьского, Железнодорожного и Центрального. В отдельных домах энергоснабжение удалось восстановить через несколько часов.

По данным «МРСК Сибири» ликвидировать аварию специалистам удалось еще вечером, но подать энергию во все квартиры мешают переподключения на ведомственных сетях.

Напомним, в Октябрьском и Железнодорожном районе было запланировано отключение холодной воды на двое суток с 23 часов 27 июля. Жителям советовали набрать воды, чтобы пережить отключение. Но большинству не удалось это сделать, так как вернувшись с работы они застали пустые краны. В некоторых домах, например, на улице Ботаническая, не было также и горячей воды.

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