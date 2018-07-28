Жители Академгородка Красноярска из-за аварии остались без воды и света
Отключения коснулись также других районов города.
Отключения коснулись также других районов города.
Жители нескольких улиц в Красноярске остались без холодной воды и электричества
В службе 005 сообщили, что электричество до сих пор нет в поселке Горный, в Академгородке, на улицах Лесная, Калинина, Станиславского и Архангельская. Накануне
По данным «МРСК Сибири» ликвидировать аварию специалистам удалось еще вечером, но подать энергию во все квартиры мешают переподключения на ведомственных сетях.
Напомним, в Октябрьском и Железнодорожном районе было запланировано отключение холодной воды на двое суток с 23 часов 27 июля. Жителям советовали набрать воды, чтобы пережить отключение. Но большинству не удалось это сделать, так как вернувшись с работы они застали пустые краны. В некоторых домах, например, на улице Ботаническая, не было также и горячей воды.