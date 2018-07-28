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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Крупный медицинский центр горел в Хабаровске

Пожар занялся в лаборатории учреждения.

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице загорелся медицинский центр «Вивея», который находится в центре города. Огонь вспыхнул в лаборатории, причина, площадь и ущерб от возгорания пока неизвестны.

Как рассказала корреспонденту «КП-Хабаровск» официальный представитель главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова, с возникшим возгоранием персонал медицинского учреждения справился самостоятельно еще до приезда пожарных расчетов. Работники центра также своими силами организовали эвакуацию людей из задымленного здания. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

К слову, после того, как пожар ликвидировали, двери «Вивеи» были закрыты. Стоит отметить, что возникло возгорание незадолго до завершения работы медицинского центра — по субботам учреждение закрывается в 15:00. Когда «Вивея» откроется вновь — пока остается неясным.

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