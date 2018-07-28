ДТП с автобусом под Минском: пострадавших доставили в больницу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Спасатели деблокировали двух пассажиров из салона автобуса, который в пятницу опрокинулся в кювет под Минском, сообщили в областном управлении МЧС.

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Авария произошла днем 27 июля. По предварительной версии, автобус МАЗ с пассажирами выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В салоне транспортного средства находились более 20 человек, около десяти — пострадали.

«Работниками МЧС спасены (деблокированы) два пассажира. Всего в автобусе находилось 23 пассажира, пять из которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — рассказали в МЧС.

По какой причине произошла авария, пока не уточняется. Обстоятельства ДТП устанавливаются.