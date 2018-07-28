Пожар произошел на кабельной линии Березовской ГРЭС

«Загорелась кабельная линия электропередачи на открытой эстакаде (металлический каркас на железобетонных опорах, высота 5 м) между открытыми распределительными устройствами 330 кВ и 110 кВ. В результате огнем повреждены 35 м изоляции электрических кабелей в лотке, отключены 5-й и 7-й энергоблоки. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — пробой кабельной муфты», — проинформировали в управлении.