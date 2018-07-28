Страшная авария вблизи Хынчешт: 4-летний ребенок умер по дороге в больницу, 7 взрослых госпитализированы с травмами

Источник: Комсомольская правда

По словам пресс-секретаря ИП Хынчешть Кристины Викол в результате серьезного ДТП, которое произошло недалеко от города Хынчешты пострадали 7 человек. По дороге в больницу от полученных травм скончался 4-летний ребенок, передает hn24.net.

39-летний житель Страшенского района за рулем автомобиля марки Ford Transit направлялся в Кишинев. Недалеко от горадо Хынчешты мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Quashqay, которым управлял 29-летний житель Кишинева.