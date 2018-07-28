Страшная авария вблизи Хынчешт: 4-летний ребенок умер по дороге в больницу, 7 взрослых госпитализированы с травмами
ДТП произошло по вине водителя, который выехал на встречную полосу.
ДТП произошло по вине водителя, который выехал на встречную полосу.
По словам
39-летний житель Страшенского района за рулем автомобиля марки Ford Transit направлялся в Кишинев. Недалеко от горадо Хынчешты мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Quashqay, которым управлял 29-летний житель Кишинева.
Оба водителя были трезвыми. Водителя Ford Transit задержали на основании статьи 166