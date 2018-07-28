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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Страшная авария вблизи Хынчешт: 4-летний ребенок умер по дороге в больницу, 7 взрослых госпитализированы с травмами

ДТП произошло по вине водителя, который выехал на встречную полосу.

Источник: Комсомольская правда

По словам пресс-секретаря ИП Хынчешть Кристины Викол в результате серьезного ДТП, которое произошло недалеко от города Хынчешты пострадали 7 человек. По дороге в больницу от полученных травм скончался 4-летний ребенок, передает hn24.net.

39-летний житель Страшенского района за рулем автомобиля марки Ford Transit направлялся в Кишинев. Недалеко от горадо Хынчешты мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Quashqay, которым управлял 29-летний житель Кишинева.

Оба водителя были трезвыми. Водителя Ford Transit задержали на основании статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса. Обстоятельства аварии выясняются.

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