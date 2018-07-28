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10:30 (мск), источник: Publika.md

В Сындрежейском районе горит бензовоз с 30 тоннами горючего

Бензовоз с 30 тоннами горючего загорелся этим утром у села Кошкодены Сындрежейского района.

Источник: Publika.md

Известно, что водитель не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево, в результате чего и произошло возгорание. На месте происшествия работают пожарные.

«По предварительной информации, в бензовозе находился только водитель. Он не пострадал.»

Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

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