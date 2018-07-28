В Сындрежейском районе горит бензовоз с 30 тоннами горючего

Известно, что водитель не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево, в результате чего и произошло возгорание. На месте происшествия работают пожарные.



«По предварительной информации, в бензовозе находился только водитель. Он не пострадал.»



Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.