В Омске пятеро рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов

Источник: РИА Новости

«Сегодня на территории предприятия, расположенного по адресу Омск, улица Нефтяной переулок, в результате обрушения строительных лесов упали с высоты на землю и получили травмы пять рабочих», — говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы.