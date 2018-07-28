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11:07 (мск), источник: РИА Новости

В Омске пятеро рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов

Пять рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов на одном из предприятий в Омске, сообщает пресс-службе управления СК по Омской области.

Источник: РИА Новости

«Сегодня на территории предприятия, расположенного по адресу Омск, улица Нефтяной переулок, в результате обрушения строительных лесов упали с высоты на землю и получили травмы пять рабочих», — говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы.

На месте происшествия работает следственная группа, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

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