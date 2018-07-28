В Омской области ищут троих мальчиков, пропавших два дня назад

В Омской области разыскиваются трое подростков. Они вместе ушли из дома в Горьковском районе 26 июля и до сих пор не вернулись. На данный момент сотрудники полиции проводят поиски: опрашивают знакомых, родственников детей, осматривают места их возможного нахождения.

Приветы детей:

Константин З., 10 лет. Рост около 130 сантиметров, худой, волосы русые, глаза карие. Был одет в синюю кепку, синюю футболку с серыми рукавами и изображением волка, зеленые шорты и резиновые синие сланцы.

Анатолий З., 16 лет. Рост около 179 сантиметров, телосложение плотное. Рыжие прямые волосы, голубые глаза, светлые брови. На голове есть шрам.