В Омской области ищут троих мальчиков, пропавших два дня назад
Они ушли из дома в Горьковском районе и не вернулись.
Они ушли из дома в Горьковском районе и не вернулись.
В Омской области разыскиваются трое подростков. Они вместе ушли из дома в Горьковском районе 26 июля и до сих пор не вернулись. На данный момент сотрудники полиции проводят поиски: опрашивают знакомых, родственников детей, осматривают места их возможного нахождения.
Приветы детей:
Константин З., 10 лет. Рост около 130 сантиметров, худой, волосы русые, глаза карие. Был одет в синюю кепку, синюю футболку с серыми рукавами и изображением волка, зеленые шорты и резиновые синие сланцы.
Анатолий З., 16 лет. Рост около 179 сантиметров, телосложение плотное. Рыжие прямые волосы, голубые глаза, светлые брови. На голове есть шрам.
Лука Ш., 15 лет. Рост около 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие
Всех, кто видел мальчиков, просят сообщить по телефонам 79−36−24 или 02.