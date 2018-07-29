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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователи ищут пострадавших от мошенников-косметологов в Волгограде

Следователи волгоградского главка продолжают расследовать крупное дело о мошенничестве в салонах красоты.

Пока об ущербе от действий ООО «Город красоты», ООО «Бьюти Тайм» и ООО «Гранд» заявили 288 человек. Но пострадавших клиентов больше тысячи. Тех, кто заключал договора с мошенниками-косметологами, просят обратиться в полицию.

Напомним, уголовное дело на сотрудников и руководство косметологического центра завели в феврале 2018 года. Волгоградцам ставили опасные диагнозы и предлагали схему «лечения», хотя ни болячки, ни помощи как таковой не было. Зато денег это стоило немало. По данным следствия, волгоградцы в погоне за здоровьем и красотой только в кредиты влезли на сто миллионов рублей.

Расследованием занимается ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. По делу проходит около шестидесяти работников трех медицинских клиник, 24 подозреваемых и обвиняемых. 62-летнюю начальницу «Бьюти Тайм» задержали в Москве.

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