В Прикамье на трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП
В результате аварии скончалась женщина, два человека получили травмы.
В результате аварии скончалась женщина, два человека получили травмы.
ДТП со смертельным исходом произошло в Прикамье на трассе
Автомобильная авария случилась 27 июля около 17.14 на 18 километре дороги. Как сообщает МВД по Пермскому краю, в ДТП столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным полиции, 43-летний водитель Mazda Verisa выехал на встречную полосу, где столкнулся с и допустил столкновение с идущим навстречу автомобилем Volkswagen Tiguan.
В результате ДТП погибла 36-летняя пассажирка Volkswagen. Водитель и пассажир Mazda Verisa получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.