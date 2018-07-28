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14:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье на трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

В результате аварии скончалась женщина, два человека получили травмы.

ДТП со смертельным исходом произошло в Прикамье на трассе Полазна-Чусовой.

Автомобильная авария случилась 27 июля около 17.14 на 18 километре дороги. Как сообщает МВД по Пермскому краю, в ДТП столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным полиции, 43-летний водитель Mazda Verisa выехал на встречную полосу, где столкнулся с и допустил столкновение с идущим навстречу автомобилем Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП погибла 36-летняя пассажирка Volkswagen. Водитель и пассажир Mazda Verisa получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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