В Прикамье на трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло в Прикамье на трассе Полазна-Чусовой.

Автомобильная авария случилась 27 июля около 17.14 на 18 километре дороги. Как сообщает МВД по Пермскому краю, в ДТП столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным полиции, 43-летний водитель Mazda Verisa выехал на встречную полосу, где столкнулся с и допустил столкновение с идущим навстречу автомобилем Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП погибла 36-летняя пассажирка Volkswagen. Водитель и пассажир Mazda Verisa получили травмы.