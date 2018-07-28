Спасатели эвакуировали с крымского мыса женщину со сломанной ногой

Информация о происшествии поступила в службу около 17.00 в пятницу. На место оперативно выехали спасатели. Они обнаружили женщину на сыпучем грунте. При помощи вакуумной шины была проведена иммобилизация ноги. На носилках пострадавшую доставили к карете скорой помощи.