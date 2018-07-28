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11:56 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели эвакуировали с крымского мыса женщину со сломанной ногой

В Крыму спасатели оказали помощь 61-летней туристке, которая, находясь в районе мыса Капчик (Новый Свет), оступилась и сломала ногу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Информация о происшествии поступила в службу около 17.00 в пятницу. На место оперативно выехали спасатели. Они обнаружили женщину на сыпучем грунте. При помощи вакуумной шины была проведена иммобилизация ноги. На носилках пострадавшую доставили к карете скорой помощи.

«Как отметили спасатели, у женщины была совершенно неподходящая обувь для такого путешествия. С ней была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения в горах и правильной подготовке к подобным путешествиям», — рассказали в ведомстве.

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